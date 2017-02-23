Kayyım ‘isterse olur’: Van’da Kürtçe eğitim veren çocuk kreşinin yerine Kuran kursu açıldı

Van’da Gürpınar belediyesine kayyım olarak atanan Osman Doğramacı’nın talimatıyla kapatılan çocuk kreşinin yerine Kuran kursu açıldığı ortaya çıktı.

Dihaber’de yer alan habere göre Doğramacı atandığı ilk haftada Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan ve Kürtçe eğitim veren Xeyri Şinik Kreşi’ni kapattırdı.

Kayyımın kreşi bir hafta önce ilçe müftülüğüne tahsis etmesinin ardından bina Kuran kursuna çevrildi. Yaşları dört ila altı arası değişen 14 çocuğa bir haftadır müftülük tarafından görevlendirilen iki kadın tarafından Arapça ve Kuran derslerinin veriliyor.

Yine habere göre kursa giden öğrenciler için belediye tarafından özel bir servis tahsis edildi. Binanın giriş katında derslik olarak kullanılan odalar da çocukların cinsiyetine göre ayrıldı.