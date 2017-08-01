Kayyım halk plajı açarsa: Ermeni mezarlığı ve höyüğün üzerine umumi tuvalet

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Van’da kayyım atanan belediye, Ermeni mezarlığı ve höyüğün üzerine umumi tuvalet dikti.

Dihaber’de yer alan habere göre umumi tuvalet, soyunma kabii ve otopark, kayım atanan Edremit Belediyesi’nin 23 Temmuz’da açılışını yaptığı halk plajında yer alıyor. Halk plajının bulunduğu yerde de Ermeni mezarlığı ve tarihi Dilkaya Höyüğü bulunuyor.

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Halk plajının inşası esnasında 1’nci derece SİT alanı ilan edilen höyüğün tahrip edildiği, mezarlıktan çıkan kemiklerin de etrafa saçıldığı belirtilfi.

Plaj basına ‘Burası Antalya Değil Van’ başlığıyla servis edilmişti.