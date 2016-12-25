Kayyım atanan Akdeniz Belediyesi’nin DBP’li eş başkanı tutuklandı

Kısa süre önce kayyım atanan Mersin Akdeniz Belediyesi’nin DBP’li eş başkanı Yüksek Mutlu ile HDP Mersin İl Eş Başkanı Sadun Doğan tutuklandı.

Akdeniz Belediyesi’ne Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge kayyım olarak atanmış, Mutlu da yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı.

Dihaber’de yer alan habere göre, aralarında Yüksel Mutlu ile Sadun Doğan’ın da bulunduğu 15 kişi tutuklandı.

Mutlu ve Doğan’la birlikte 15 kişinin tutuklanma gerekçesi olarak ‘örgüt üyesi olmak’, ‘örgüt propagandası yapmak’ ve ‘örgüt adına faaliyette bulunmak’ gösterildi.

Soruşturma kapsamında toplam 22 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden üçü savcılıktan serbest bırakılmışlardı. Adliyeye sevk edilen 19 kişiden dördü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 15’i de tutuklanmıştı.

Böylece Mersin’de operasyonların başladığı tarih olan 12 Aralık’tan bu yana 69 kişi tutuklanmış oldu.

Tutuklu belediye eş başkan sayısında son durum

Yüksel Mutlu’nun da tutuklanmasıyla cezaevine konulan DBP’li belediye eş başkan sayısı 68’e yükselmiş oldu. DBP’li 50 belediyeyi ise kayyım yönetiyor. Son bir yılda partiye yönelik operasyonlarda en az 3 bin kişi tutuklandı.