Kayserispor mağlubiyetini ‘maaşların yatmasına’ bağlayan Nazifoğlu: Paralar iyi gelmedi, futbolcular rahatladı 

Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, Kayserispor’a TT Arena’da 2-1 mağlup oldukları karşılaşma için, “Kazansaydık ikinci olacaktık. Bu haftayı yok sayıyoruz. Yapacak bir şey yok” dedi.

‘Protesto maçtan sonra olmalı’

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, yönetimi ve teknik direktör Jan Olde Riekerink’i istifaya çağıran taraftarların protestosunun takıma zarar verdiğini savunan Nazifoğlu, “Protesto normaldir ama protesto takıma zarar veriyor. Maçtan sonra bunlar yapılmalı” diye konuştu.

‘Maalesef yüksek stoperlerimiz yok’

Ligde 12 kafa golü yemelerinin sebebi olarak uzun boylu stoperlerinin olmamasını gösteren sarı-kırmızılı yönetici, “Maalesef yüksek stoperlerimiz yok. Devre arasında almak istedik ama takımları bırakmadı. Rakipler de bunun üstüne çalışıyor. Zaafları biliyoruz. Yüksek bir stoper almamız lazım” ifadelerini kullandı.

‘Paralar iyi gelmedi demek ki’

Teknik direktör Riekerink’le yolları ayırmaları halinde yeni gelecek hocanın üç dört haftayı kaybettireceğini ifade eden Nazifoğlu, şöyle devam etti: “Paralar iyi gelmedi demek ki. Futbolcular rahatladı galiba. Wesley olmadığı zaman takım bocalıyor. Buna Selçuk’u da ekleyince kötü oldu. Tabii ki sorumluluğu orta sahada alacak kişiyi bulamadık. Tolga da hırslıydı ama kuvvetli değildi. Karşı takım da aksine çok hırslı ve dinçti. Bizden daha hazır bir görüntüdeydiler. Wesley olmadığında takımın hali bu.”

‘Birileri kendi yalanına inanıyor’

Teknik direktör değişikliği konusunun gündemde olmasını, basının her hafta yeni bir ismi hoca adayı olarak yazmasına bağlayan Galatasaray Sportif AŞ yöneticisi, şunları söyledi: “Yorumculara bakıyorum, birisi yalan atıyor, birisi yazıyor. Yok gelirse şu olur, gelmezse bu olur diye yorum yapılıyor. Tüm hafta birisi bitiyor, başka arkadaş başka isim atıyor. Hiçbir hocayla görüşmedik. Birileri herhalde haber bulamıyor, biri söylüyor, kendi yalanına kendi inanıyor. Yorumcular da alıp bu konuları yönetime sallıyor.”