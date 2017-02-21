Kayserispor ceza almıştı: Taraftarına 15 liradan bilet satan Gaziantepspor, deplasman tribününü 100 lira yaptı

Süper Lig’in 22’nci haftasında Fenerbahçe ile evinde oynayacağı karşılaşmanın biletlerini satışa çıkaran Gaziantepspor, sarı-lacivertli taraftarlara ‘farklı tarife’ uyguladı.

Kırmızı-siyahlı takımın taraftarlarına 15 liradan bilet satılırken, deplasman tribünü bilet fiyatıysa 100 lira olarak belirlendi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Gaziantepspor yönetiminin bu uygulamasına sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Kayserispor ceza almıştı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in 19’un haftasında Fenerbahçe’yi konuk eden Kayseripsor’a, deplasman tribünü biletlerini, aynı seyir kalitesindeki ev sahibi tribünlerine göre yüksek fiyattan sattığı gerekçesiyle 100 bin lira para cezası vermişti.

Sarı-kırmızılı ekip, 29 Ocak’ta oynanan karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli taraftarlara ayrılan tribünün biletlerini 150 liradan satışa çıkarmıştı.