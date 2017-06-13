Kayserispor ‘bahisçi hoca’ haberlerini yalanladı: Kötü niyet değilse bile kötü gazetecilik

Kayserispor, yeni sezon için anlaşmaya vardığı Rumen teknik direktör Marius Sumudica’nın Romanya’da kendi takımının maçlarına bahis oynadığı için altı ay ceza aldığı yönündeki haberleri yalanladı.

‘Kendi takımına bahis oynadı’

Fanatik’ten Çağrı Davran’ın haberinde, Sumudica’nın kendi takımı Astra’nın yanı sıra Romanya Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ndeki bazı maçlara 500 ila 900 avro arasında bahis yaptığı gerekçesiyle altı ay men ve 25 bin dolar para cezasına çarptırıldığı, sonrasında bu cezanın iki aya düşürüldüğü öne sürülmüştü.

‘Takımımın maçlarına bahis oynamadım, cezam ertelendi’

Söz konusu haberle ilgili Kayserispor’un resmi sitesinden yapılan açıklamada, kendisinden bilgi istenen Rumen teknik direktörün konuyla ilgili açıklama ve belgeleri kulübe yolladığı belirtildi.

Kendi takımının maçlarına bahis oynadığını yalanlayan Sumudica olayı şöyle anlattı: “Romanya’da şampiyonluk mücadelesi verdiğim bir ortamda FC Astra Plojeşti takımının maçına iddia oynadığımla ilgili futbol federasyonuna şikayette bulunulmuştur. Yapılan incelemede ilgili şikayetin asılsız olduğu ortaya çıkmış ancak çok sembolik de olsa, ligimiz ve takımımızla ilgili olmayan maçlarda benim hesabımdan iddia oynandığı görülmüştür. Bu konu tarafımdan da ifade edilmiştir. Bunun üzerine federasyon disiplin kurulu iki ay men cezası vermiş ancak federasyon üst temyiz kurulu ve FIFA eylemin hafifliği ve bir sonuç oluşturmadığı gerekçesiyle cezanın yaz aylarına ertelenmesi kararını vererek, hiçbir maçta ceza almamamı temin etmiştir.”

‘Kötü niyet değilse bile kötü gazetecilik’

Bahis iddiasının bu ifadeler ışığında değerlendirilmesini isteyen sarı-kırmızılı kulübün açıklaması şöyle devam etti: “Önemli olan, iddianın boyutuna ve kesinleşen yargı kararına göre hareket etmek olmalıdır. Aksi halde, araştırma zahmetinde bulunmadan, internette bir tuşla görebileceği ham bilgiyi abartarak yayınlamak kötü niyet değilse bile kötü gazeteciliktir.”