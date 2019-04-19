Kayseri’deki terör saldırısı davasında karar: Planlayıcıya 16 müebbet, 1000 yıl hapis

Kayseri’de düzenlenen terör saldırısının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle yargılanan Kenan Çiçek’e 16 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Kentte 17 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen saldırıda 15 asker hayatını kaybetmiş, 56 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı, PKK’yla bağlantılı TAK üstlenmişti. Saldırının ardından biri tutuklu, üçü firari toplam 21 sanık hakkında Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

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Davanın bugün görülen duruşmasına karar çıktı. Mahkeme, tek tutuklu sanık Kenan Çiçek’e ‘kasten öldürmek’ten 15 ağırlaştırılmış ömür boyu, ‘devletin birliğini bozmak’tan da bir kez müebbet hapis cezası verdi.

Saldırının planlayıcı Çiçek, ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ten 54 kez 20 yıl, ‘terör örgütü üyesi olmak’tan dokuz yıl, ‘tehlikeli madde taşımak’ suçundan da 18 yıl olmak üzere toplam 1107 yıl hapis cezası aldı.

Yedi sanık iki ile yedi buçuk yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı, 10 sanık beraat etti. Ajansların duruşmadan geçtiği ilk haberlerde, firari üç sanık hakkında bilgi yer almadı.