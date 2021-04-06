Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kayseri’deki kadın cinayetinde zanlı eski koca

Kayseri’de bir kadının bıçaklanıp öldürülmesiyle ilgili soruşturmada boşandığı kocası tutuklandı.

Fotoğraf: Diken

Kadının cesedi boş bir arazide bulunmuştu.

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Polis ekipleri, üç gün önce Kocasinan ilçesindeki Saraybosna Mahallesi’nde cinayet zanlısını tespit etmek için çalışma başlattı.

Ekipler, mahallede plakasını tespit edemediği bir aracı, kamera kaydı incelemesi sonucu Hürriyet Mahallesi’ndeki bir apartmanın bahçesinde buldu.

Polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Y.T. (40) olduğunu tespit etti.

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Üzerinden kimlik çıkmayan kadın ile Y.T. arasındaki ilişkiyi belirlemek için araştırma yapıldı.

Y.T’nin, öldürülen F.A.’dan (43) boşandığı belirlendi.

Yakalanıp adliyeye sevk edilen Y.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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