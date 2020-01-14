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Yaramazlara biraz batar!

Kayseri’deki çocuk parkının yakılmasıyla ilgili odun taşıyan iki çocuk aranıyor

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çocuk parkının ateşe verilmesiyle ilgili iki kişi gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Parkın ateşe verilmesiyle ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde ise iki çocuğun ellerindeki odunlarla parka doğru yürüdüğü, ardından yangının başladığı görüldü. Polis, görüntüdeki çocukları bulmak için de çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasındaki parka odun taşıyan çocuklar. Fotoğraflar: DHA

Kocasinan’da, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler dün Argıncık Kayabaşı Mahallesi’ndeki Doğu Sanayi Parkı alanındaki çocuk parkını benzin dökerek ateşe vermiş, alevler itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülürken, yanan oyun araçları kullanılamaz hale gelmişti. 

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Polis, parkı ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmada parkın yanında boş benzin bidonu bulundu. Bidonun sahibi olduğu belirtilen bir kişi, gözaltına alındı. İsmi açıklanamayan kişi, parkın yanında park halinde bulunan aracının yakıt deposuna bidondan benzin doldurup, boş bidonu oraya attığını, parkı ateşe vermediğini söyledi.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan T. K. ve V. D.

Daha sonra benzin bidonunda parmak izi bulunan V.D. (22) ile birlikte o sırada yanında bulunan arkadaş T.K. da (22) gözaltına alındı. T.K. ve V.D. sorguda suçlamayı kabul etmedi. Emniyette işlemleri tamamlanan V.D. ve T.K. adliyeye sevk edildi. Mahkeme, T.K. ile V.D.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, iki çocuğun ellerinde odun parçaları ile parka doğru yürüdüğünü, kısa süre sonra da parkta yangın çıktığını gördü. Polis, yangın çıktıktan sonra koşarak uzaklaşmaları görüntüye yansıyan çocukları bulmak için çalışma başlattı.

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Hasar, 100 bin lira

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parkta hasar tespit çalışması yaptı. Yanan park ekipler tarafından tamamıyla sökülürken, hasarın da 100 bin lira olduğu öğrenildi.

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