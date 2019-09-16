Kayseri’de yeğenine tecavüz suçlamasıyla yargılanan adama 30 yıl hapis

Kayseri’de 13 yaşındaki yeğenine tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılanan 37 yaşındaki amcaya 30 yıl hapis cezası verildi.
Ağabeyinin evinde kalan TIR şoförü amca K.A.’nın, erkek yeğeni M.A.’ya 2014’ten beri tecavüz ettiği öne sürüldü. M.A.’nın geçen temmuzda durumu arkadaşına söylemesi üzerine, çocuğun ailesi şikayetçi oldu. Amca tutuklandı.
Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan amca, kendisine iftira atıldığını belirterek beraat istedi. Mahkeme, amcaya ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ndan 30 yıl hapis cezası verdi.