Kayseri’de tecavüzle suçlanan iki kişiye 15’er yıl hapis

Kayseri’de zeka geriliği bulunan kadına tecavüz etmekle suçlanan iki erkeğe 15’er yıl hapis cezası verildi.

Melikgazi ilçesinde yaşayan 21 yaşındaki Ahmet B. ve 20 yaşındaki Selçuk Ö.’ye, geçen mart ayında 22 yaşındaki B.İ.’ye bir apartmanın kömürlüğünde tecavüz ettiği suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların tutuklu yargılandığı davanın bugün karar duruşması görüldü.

‘Nitelikli cinsel istismar’ ve ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçlarından yargılanan sanıklar Ahmet B. ve Selçuk Ö., duruşmada hazır bulundu. Suçlamaları reddeden sanıklar, mağdur ile rızasıyla ilişkiye girdiklerini ileri sürdü. B.İ.’nin avukatı ise müvekkilinde zekâ geriliği olduğunu belirterek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme, sanıklara ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan 13’er, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan da ikişer yıl olmak üzere toplam 15’er yıl hapis cezası verdi. Sanıkları tahliye edilmedi.