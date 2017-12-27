Kayseri’de ‘sahte FETÖ’ operasyonu: Amcalarının 500 bin lira ve altınlarını aldılar

Kayseri’de, F.G.’nin (62) evine gelerek kendilerini ‘polis’ olarak tanıtıp FETÖ operasyonu iddiası ile Kurban Bayramı’nda hayvan satışından elde edilen 500 bin lira para ile bir miktar altını alan altı kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Şüphelilerden üçünün F.G.’nin yeğenleri olduğu belirlendi.

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Merkez Melikgazi ilçesi Karacaoğlu Mahallesi Baruthane çıkmazında oturan F.G. ve ailesi Kurban Bayramı’nda sattıkları 50 büyükbaş hayvandan elde ettikleri 500 bin lira para, 35 adet Cumhuriyet altını, sekiz adet burma bilezik, 10 çeyrek altın ve tüm birikimlerini evdeki çeyiz sandığına sakladı.

Amcalarının sandığında bulunan para ve altınları öğrenen Ejder G., Mehmet Şirin G. ve Nadir G. paraları ve altınları almak için arkadaşları Mehmet G., Bülent S. ve Orhan Ö. ile plan yaptı.

Geçen 13 Kasım saat 01.00 sıralarında, plan gereği iki kişi kendilerini polis olarak tanıtarak ellerinde silah ve telsizle F.G.’nin evine girdi.

FETÖ operasyonu yaptıklarını söyleyen iki kişi, F.G’yi terör örgütüne destek vermekle suçlayıp çeyiz sandığındaki para, altınlar ve evde bulunan dört kişinin cep telefonlarını aldı. Ardından bir cip ile olay yerinden ayrıldı.

Özel ekip kuruldu

Olay sonrası F.G. polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili özel ekip kuruldu.

Ekipler 550’ye yakın güvenlik kamerasından 5 bin 200 saatlik görüntü incelemesi yaparak, 750’ye yakın kişiye ulaştı.

Bu kişilerle yapılan görüşme neticesinde olayda kullanılan araç belirlendi.

Ekip yaptığı inceleme sonucu olayı Ejder G., Mehmet Şirin G., Nadir G., Mehmet G., Bülent S. ve Orhan Ö.’nün yaptığını belirledi. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Para, altın ve tabanca ele geçirildi

Zanlıların ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramada 44 bin 220 lira para, iki adet Cumhuriyet altını, sekiz adet çeyrek altın, sekiz adet burma bilezik, çeşitli ziynet eşyaları ile üç adet kurusıkı tabanca, 113 adet tabanca fişeği, iki adet bıçak, çok miktarda plastik kelepçe ve bir adet polis arması ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.