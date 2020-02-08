Kayseri’de otobüs devrildi: 43 yaralı

Kayseri’de kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi’ne gidenleri taşıyan otobüs devrildi. Kazada 43 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12:00 sıralarında Develi ilçesi Ayvazhacı mevkisinde meydana geldi. Adana’dan hafta sonu kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi’ne gidenleri taşıyan Hasan Tuna (30) yönetimindeki 01 FBY 98 plakalı otobüs, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi.
Kazada şoför Tuna dahil 43 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.