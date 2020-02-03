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Yaramazlara biraz batar!

Kayseri’de ‘maskeli’ akaryakıt istasyonu soygunu

Kayseri’de, kimliği belirsiz maskeli kişi, girdiği akaryakıt istasyonunda kasiyere tabanca doğrultarak, kasadaki 3 bin lirayı alıp kaçtı.

Fotoğraf: DHA

Olay saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda yaşandı.

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Kimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişi, akaryakıt istasyonundaki kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki parayı vermesini istedi. Kasadaki 3 bin lirayı alan soyguncu, sigara ve yiyecekleri de çalıp kaçtı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

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