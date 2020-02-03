Kayseri’de ‘maskeli’ akaryakıt istasyonu soygunu

Kayseri’de, kimliği belirsiz maskeli kişi, girdiği akaryakıt istasyonunda kasiyere tabanca doğrultarak, kasadaki 3 bin lirayı alıp kaçtı.
Olay saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı yolu üzerindeki akaryakıt istasyonunda yaşandı.
Kimliği henüz belirlenemeyen maskeli kişi, akaryakıt istasyonundaki kasiyere tabanca doğrultup, kasadaki parayı vermesini istedi. Kasadaki 3 bin lirayı alan soyguncu, sigara ve yiyecekleri de çalıp kaçtı.
Polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alarak soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.