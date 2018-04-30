‘Kayseri’de koltuk işbirliği’ haberine yalanlama: Şirket kapalı, ihale alınmadı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kayseri büyükşehir belediye başkanıyken milletvekilli seçilip bakan koltuğuna oturan AKP’li Mehmet Özhaseki’nin, selefiyle ticari ilişkisi olduğu öne sürülen haberle ilgili, “Şirket kapatıldı, hiçbir zaman kamu ihalesi almadı” dedi.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın haberinde, Özhaseki ile şimdiki Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik’in aynı şirkette ortaklığı bulunduğu belirtilmişti. Habere göre Çelik, başkan olduktan sonra başka bir şirkette ortağı olduğu sigorta şirketine ihale yağdırdı.

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Buna karşılık bakanlık açıklamasında ayrı ayrı yedi kişiye ait 1 MW’lık enerji üreten firmaların bekçilik, bakım ve temizlik işlerinin ortaklaşa yapılması için kurulduğu belirtilen Entar Enerji ve Tarım Sanayi Ticaret A.Ş.’nin zaman içinde ‘ihtiyaç kalmadığından’ kapatıldığı belirtildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “Dolayısıyla sayın bakanımızın herhangi bir ortaklığı da kalmamıştır. Bu şirketin başka bir ticari faaliyeti olmamıştır, yani herhangi bir alım satım işlemi yapmamıştır. Hiçbir kamu ihalesine girmemiştir, hiçbir kamu ihalesi almamıştır. Devletle hiçbir ticari ilişkisi olmamıştır. Entar1 adlı şirket ise tamamen sayın bakanımıza aittir. Başka kişilerle bir irtibatı yoktur. Şeffaftır, her yönüyle ticaret kanununa uygun olarak kurulmuştur. 1 MW’lık enerji üreten bir şirkettir. Yine bu şirket de hiçbir kamu ihalesine katılmamıştır, herhangi bir kamu ihalesi de almamıştır. bayın Bakanımızın 10.02.2015 tarihli Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne verdiği mal beyanında ve 30.12.2015 tarihli TBMM’ye sunduğu mal beyanında bu husus açıkça belirtilmiştir. Tüm bu gerçekler ortadayken ‘Halef-selef başkanlar ortak çıktı’ başlığı kullanılarak bir haber yapılması, bu sayede ihaleler dağıtıldığı yalanıyla algı operasyonuna kalkışılması tam bir ‘ahlaksızlık’tır.

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Haberin ‘asılsız, uydurma ve maksatlı’ olduğu savunulan bakanılık açıklaması şöyle noktalandı: “Oluşturulmaya çalışılan bu algı ‘kirli zihinlerin’ masa başı haberciliğinden, köhnemiş ‘çamur at izi kalsın’ yaklaşımından öteye geçmemektedir. İftira atmayı karakter edinen bu yalanın sahiplerine karşı hukuki yollara başvurulacağını kamuoyumuza saygılarımızla arz ederiz.”