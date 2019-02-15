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Kayseri’de ‘FETÖ’ operasyonu: İhraç edilen 26 komiser yardımcısı gözaltına alındı

Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen ‘FETÖ’/‘PDY’ operasyonu kapsamında, Kayseri’de 26 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘FETÖ’/‘PDY’ soruşturması kapsamında, 2010’daki ‘Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’ öncesi örgüt üyelerinden soruları aldığı belirlenen 1112 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen operasyonda, Kayseri’de 26 kişi gözaltına alındı. Komiser yardımcılığından ihraç edilen 26 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilerek, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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