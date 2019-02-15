Kayseri’de ‘FETÖ’ operasyonu: İhraç edilen 26 komiser yardımcısı gözaltına alındı

Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen ‘FETÖ’/‘PDY’ operasyonu kapsamında, Kayseri’de 26 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen ‘FETÖ’/‘PDY’ soruşturması kapsamında, 2010’daki ‘Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı’ öncesi örgüt üyelerinden soruları aldığı belirlenen 1112 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara merkezli 76 ilde düzenlenen operasyonda, Kayseri’de 26 kişi gözaltına alındı. Komiser yardımcılığından ihraç edilen 26 kişi, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirilerek, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.