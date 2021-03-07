Kayseri’de eski eşini ‘kendisini boşadığı için’ öldüren zanlı tutuklandı

Kayseri’de eski eşi N.K’yi tabanca ile öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Şükrü Efe tutuklandı. Efe’nin, “N.K’yi seviyor ve kıskanıyordum. Beni boşaması zoruma gitti. Kendimi kaybettim ve ateş ettim” dediği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Efe, 15 gün önce boşandığı eski eşi N.K’yle konuşmak için üç gün önce Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi’ndeki evine gitti.

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Efe, çıkan tartışmada N.K’yi belinden çıkardığı tabancayla beş el ateş ederek öldürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışmalar sonrasında olay yerinden kaçan zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Şükrü Efe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.