Kayseri’de bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası temizleniyor

Kayseri’de yapılan kazılarda bulunan 7,5 milyon yıllık zürafa kafatası, Kayseri Bilim Merkezi’nde uzman antropologlar tarafından temizleniyor.

Fotoğraf: DHA

Yamula Barajı kıyısındaki Taşhan Mahallesi’nde yapılan kazılarda geçen yıl temmuz ayında bulanan 7,5 yıllık zürafa kafası alçı ceket yöntemiyle topraktan çıkarılmıştı. Kayseri Bilim Merkezi’ne getirilen zürafa kafatası, yapılan çalışmayla önce alçıdan arındırıldı. Büyüklüğüyle dikkat çeken zürafa kafatasının şu ana kadar yüzde 60’ı temizlendi.

Reklam

Uzman antropolog Ömer Dağ, zürafa kafatasıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Kafatasının 7,5 milyon yıllık olmasına rağmen korunma durumu çok iyi. Kafatasında herhangi noksanlık ve kırıklık yok. 25 gündür zürafa kafatasının konservasyon işlerini yapıyoruz.”

Fosilin iki ay içinde tamamen temizlenerek Paleontoloji ve Fosil Müzesi’nde sergileneceği bildirildi.

Aynı bölgede yapılan kazılarda 2018 yılında da fil, üç toynaklı at, bovidae (boynuzlugillerden bir hayvan) ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulunmuştu.