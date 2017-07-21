Kayseri’de boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltında

Kayseri’de iki ay önce boşandığı eşinin sevgilisini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.
Melikgazi ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Yusuf Alvi ile 22 yaşındaki Fatıma Hackadur, iki ay önce boşandı.
DHA’nın haberine göre Hackadur, eski eşinin sevgilisi 38 yaşındaki Suad Entabi’ye saldırdı, bıçakla yaraladı. Entabi, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince hastanenin acil servisine kaldırıldı.
Entabi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hackadur gözaltına alınarak Melikgazi Polis Merkezi’ne götürüldü.