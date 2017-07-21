Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Kayseri’de boşandığı eşinin sevgilisini bıçaklayan kadın gözaltında

Share8
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 8

 

Kayseri’de iki ay önce boşandığı eşinin sevgilisini bıçakla yaralayan kadın gözaltına alındı.

Hackadur. (Fotoğraf: DHA)

Melikgazi ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki Yusuf Alvi ile 22 yaşındaki Fatıma Hackadur, iki ay önce boşandı.

Reklam

DHA’nın haberine göre Hackadur, eski eşinin sevgilisi 38 yaşındaki Suad Entabi’ye saldırdı, bıçakla yaraladı. Entabi, olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince hastanenin acil servisine kaldırıldı.

Entabi’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Hackadur gözaltına alınarak Melikgazi Polis Merkezi’ne götürüldü.


Share8
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 8

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...