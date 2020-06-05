Kayseri’de bir kalfanın ‘corona’ testi pozitif çıktı, tüm berber ve kuaförler testten geçti

Kayseri’deki bir kuaförün yanında çalışan kalfanın corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine kentte tüm berber ve kuaförlere tedbir amacıyla test yapılması kararlaştırıldı. Yaklaşık 600 kişiyi kapsayan ve dün başlayan test işlemi bugün tamamlanacak.

Fotoğraf: DHA

İsmi açıklanmayan kalfa, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Testi pozitif çıkınca çalıştığı kuaför salonu 14 gün süreyle kapatıldı. Kuaförde çalışanlar da evlerinde karantinaya alındı.

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Tedbir amacıyla kentte tüm berber ve kuaför salonlarında çalışanlara corona virüsü testi yapılması kararlaştırıldı. Dün, İl Sağlık Müdürlüğü’nün Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhanettin ek hizmet binasındaki test merkezinde, erkeklere hizmet veren salonlarda çalışanlara test yapıldı. Bugün ise kadın kuaför salonlarında çalışanlardan test için numune alındı.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alpaslan şu ifadeleri kullandı: “Kadın kuaföründe çalışan kişide yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine iş yeri tedbiren karantina altına alındı. Kalfa olarak çalışan kişiye daha sonra yapılan testler ise negatif çıktı. Biz tüm ihtimalleri göz önüne alarak berber ve kuaförlerimize test yapılmasını sağladık. Sonuçlar kısa zaman içinde belli olacak. Şuan hiç bir sorun yok.”