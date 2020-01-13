Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kayseri’de bir çocuk parkı benzin dökülerek yakıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir çocuk parkını benzin dökerek ateşe verdi. Alevler itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülürken, yanan oyun araçları kullanılamaz hale geldi. 

Fotoğraf: DHA

Argıncık Kayabaşı Mahallesi’ndeki Doğu Sanayi Parkı’na gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saat 10.30 sıralarında yangın çıkardı.

Reklam

Alevler oyun araçlarını sararken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine parka gelen itfaiye görevlileri, yangını saat 11.00 sıralarında söndürdü. Yangın sırasında parkta kimsenin olmadığı öğrenilirken, parkı ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Muhtar Şeref Yılmaz, parkın yakılmasına tepki göstererek, “İnsanlar neden çocukların oynadığı parkı yakar? Yetkililerimiz bize yardım etsin” dedi.

SON HABERLER

11 aylık cari fazla 4.25 milyar dolar oldu

Cari açık kasımda 518 milyon dolar (3 milyar 38 milyon lira) ile tahminlerle örtüşürken, yılın 11 ayı itibariyle cari fazla ise 4.25 milyar dolar (25 milyar lira) oldu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...