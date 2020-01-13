Kayseri’de bir çocuk parkı benzin dökülerek yakıldı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler bir çocuk parkını benzin dökerek ateşe verdi. Alevler itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürülürken, yanan oyun araçları kullanılamaz hale geldi.
Argıncık Kayabaşı Mahallesi’ndeki Doğu Sanayi Parkı’na gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, saat 10.30 sıralarında yangın çıkardı.
Alevler oyun araçlarını sararken, yangını görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine parka gelen itfaiye görevlileri, yangını saat 11.00 sıralarında söndürdü. Yangın sırasında parkta kimsenin olmadığı öğrenilirken, parkı ateşe veren kişi ya da kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Muhtar Şeref Yılmaz, parkın yakılmasına tepki göstererek, “İnsanlar neden çocukların oynadığı parkı yakar? Yetkililerimiz bize yardım etsin” dedi.