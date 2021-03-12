Kayseri’de beşi çocuk yedi kişi karbonmonoksitten zehirlendi; çocuklardan biri hayatını kaybetti

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmeleri nedeniyle hastaneye kaldırılan yedi kişiden biri hayatını kaybetti.
Kocasinan ilçesindeki Şeker Tepeevler Mahallesi’nde müstakil evde yaşayan A.M., Ş.M., çocukları M.M (4) ve M.M (2), misafir olarak eve gelen yeğenleri M.A. (6), A.A. (5) ile M.A. (5), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Komşularının haber vermesi üzerine eve giden sağlık ekibi, yedi kişiyi Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. M.A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.