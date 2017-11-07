Kayseri’de altı öğrenciyi istismar eden sınıf öğretmenine 72 yıl altı ay hapis

Kayseri’de bir sınıf öğretmeni altı öğrenciyi istismar etmekten 72 yıl altı ay hapis cezası aldı.

Geçen martta 10 yaşındaki altı öğrencinin şikayeti üzerine başlayan soruşturmada tutuklanan 45 yaşındaki 13 yıllık sınıf öğretmeni Gökay Y.’nin davasının bugün karar duruşması görüldü.

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Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Gökay Y., istismarı itiraf ettiği emniyet ifadesini kabul etmedi.

Gökay Y. mahkemede şunları anlattı: “2013 yılından beri bu okulda sınıf öğretmenliği yapıyorum. Birinci sınıftan itibaren okuttuğum öğrencilerim şu an dördüncü sınıftalar. Ben öğrencilerime çikolata, şeker, kalem aldığım için beni çok severlerdi. Hatta bazı öğrenciler okulda giydiğim önlüğe aşk mektubu yazıp bırakırlardı. Tarafıma öğrencilerin yönelttiği suçlamaları kabul etmiyorum. Adalet herkes için var, vidanım çok rahat.”

Öğretmen emniyet ifadesinde şunları söylemişti: “Bazı öğrenciler benim dersimden sıkılıp beden eğitimi dersine çıkmak istiyorlardı. Ben de önce buna izin vermiyordum. Özel bölgelerini göstermeleri karşılığında beden dersine gitmelerine izin veriyordum. Onları üzmemek adına bu tekliflerini kabul ettim.”

Öğrenciler anlattı

Daha önce ifadeleri alınan öğrencilerse öğretmenin istismarını anlatırken, bir öğrenciye tek taş yüzük alma teklifinde bulunduğunu da söylediler.

Bir öğrenci “Öğretmenim sınıftakiler görmesin diye kitabı yüzümüze doğru tutarak dudağımdan öptü. Bana Sevgililer Günü’nde tek taş yüzük almak istediğini söyledi. Annem kızar diye kabul etmedim. Bana 10 defa, diğer arkadaşlarıma ise iki-üç defa cinsel istismarda bulundu” dedi.

Ceza yağdı

Öğretmen Gökay Y., ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan beş öğrenci için 12’şer yıl altışar ay, bir öğrenci için de ‘cinsel saldırı’ suçundan 10 yıl olmak üzere toplam 72 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı.