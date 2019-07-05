Kayseri’de 7.5 milyon yıllık fosiller bulundu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında 7.5 milyon yıllık fil, zürafa, at ve gergedana ait fosiller bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç kazı çalışmalarının devam edeceğini ve bölgeyi daha sonra kamuoyunun ziyaretine açacaklarını belirtti.

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Belediyenin desteğiyle geçen yıl eylülde Yamula Baraj Gölü kıyısında Taşhan Mahallesi kırsalında başlatılan kazı çalışmaları Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlevan ve Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Uzman Antropolog Özge Kahya’nın gözetiminde yapılıyor.

Bulunan fosiller arasında zürafanın üst çenesi ve fillere ait omurlar ve kürek kemiği var. 7.5 milyon yıllık fosillerin detayları hakkında çalışmalar sürüyor.

Bölgede bulunan fosil grubu Avrupa’daki biliminsanlarının da dikkatini çekti. Finlandiya-Helsinki Üniversitesi’nden Jeolog Matti Lehikoinen, Almanya Frankfurt Doğa Bilimi Enstitüsü’nden Jeomorfolog Maud Meijer ve Almanya Berlin Doğa Tarihi Müzesi’nden Faysal Bibi alanda incelemeler yapmak için Kayseri’ye gelecek.