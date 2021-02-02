Kayseri’de 4.6 büyüklüğünde deprem

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Fotoğraf: Reuters

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 03.02’de ve 18.22 kilometre derinlikte kaydedildi.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, depremde şu ana kadar olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Büyükkılıç, sosyal medyadaki açıklamasında, depremin hemen ardından AFAD ile temas halinde itfaiye ekiplerinin teyakkuza geçirildiğini belirtti.

Büyükkılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Merkez üssü Sarıoğlan ilçemiz olan 4,6 şiddetinde bir deprem yaşadık. Şükür ki şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum yok. Olumsuz bir durumda 153’ten bize ulaşabilirsiniz. Rabbim güzel ülkemizi felaketlerden korusun.”

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Kısa süreli paniğe neden oldu

Yozgat, Nevşehir ve Sivas gibi çevre illerden de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

Bazı vatandaşlar, sarsıntının ardından sokağa çıktı.

Depremin ardından Sarıoğlan ilçesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.