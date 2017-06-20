Kayseri’de 15 askerin hayatını kaybettiği TAK saldırısında 21 kişiye müebbet istemi

Kayseri’de 15 askerin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili açılan davada 21 kişiye müebbet istendi.
Talas Bulvarı’nda 1’inci Komando Tugayı’ndan kent merkezine hafta sonunu izine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne 17 Aralık 2016’da bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, 15 asker hayatını kaybederken 56 kişi de yaralanmıştı.
Saldırıyı Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK) üstlenmişti.
Müebbet istemi
Saldırıya ilişkin Kayseri başsavclığının yürüttüğü soruşturma tamamlandı.
Saldırının ardından tutuklanan 21 şüpheli hakkında 15 kez ‘nitelikli adam öldürme’, 55 kez ‘nitelikli kasten adam öldürmeye teşebbüs’, ‘patlayıcı madde bulundurmak’, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ ve ‘evrakta sahtecilik’ten ağırlaştırılmış müebbet istendi.
Duruşma tarihi gelecek günlerde belli olacak.