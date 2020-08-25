Kayseri’de, 14 firari hükümlü eş zamanlı operasyonla yakalandı

Kayseri’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 14 firari hükümlü yakalandı.
AA’nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 20 firari hükümlünün yakalanması için 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şafak vakti 85 polisin katılımıyla yapılan operasyonda, haklarında 1 ila 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 hükümlü yakalandı.
Emniyetteki sorgularının ardından Kayseri Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen hükümlülerin, buradaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.
Firari altı hükümlünün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.