Kayseri’de 12 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kayseri’de iplik fabrikasında çalışan 12 işçi, akşam yemeğinden sonra rahatsızlanmaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 18’inci caddedeki iplik fabrikasında saat 21:00 civarında yaşanan olayda, akşam yedikleri yemekten rahatsızlanan fabrika işçileri karın ağrısı ve bulantı şikayetleriyle fabrika yetkililerine haber verdi.
İşçilerin yemekten zehirlendikleri şüphesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Beş işçi Kayseri Şehir Hastanesi’ne, diğer yedi işçi de kentteki diğer hastanelere kaldırıldı.