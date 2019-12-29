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Yaramazlara biraz batar!

Kayseri’de 12 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kayseri’de iplik fabrikasında çalışan 12 işçi, akşam yemeğinden sonra rahatsızlanmaları üzerine zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: DHA

Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 18’inci caddedeki iplik fabrikasında saat 21:00 civarında yaşanan olayda, akşam yedikleri yemekten rahatsızlanan fabrika işçileri karın ağrısı ve bulantı şikayetleriyle fabrika yetkililerine haber verdi. 

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İşçilerin yemekten zehirlendikleri şüphesi üzerine sağlık ekiplerine haber verildi. Beş işçi Kayseri Şehir Hastanesi’ne, diğer yedi işçi de kentteki diğer hastanelere kaldırıldı.

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