Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesinin Kayseri’ye getirilmesine izin verilmeyeceği açıklamasıyla tartışılan ve cenazenin kente gelişi sırasında bir grubun ‘cenazeyi yakacaklarını’ söylemesinin ardından bugün Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan görevden alındı.

Serdar Turan

Turan, sosyal medyadan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin emriyle görevine son verildiğini duyurdu. Yeni başkan atanana kadar Kayseri Ülkü Ocağı kapalı olacak.

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Yeni bir atamaya kadar Ocak kapalı

Serdar Turan açıklaması şöyle: “Kıymetli büyüğümüz genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin emirleriyle Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevim sona ermiştir. Bundan sonra da bir ülkücü olarak liderimizin emrinde olmaya devam edeceğim. Kamuoyuna duyurulur.”

Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Serdar Turan, ölüm orucunun 323’üncü gününde ara verdikten iki gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek’in vefatının ardından cenazenin Kayseri’ye getirilmesi halinde izin vermeyeceklerini söylemiş, cenaze Kayseri’ye girdiği sırada ise bir grup Ülkü Ocakları üyesi, Başakpınar Mahallesinde sokakları trafiğe kapatarak cenazeyi yakacaklarını söylemişlerdi. Bunun üzerine Gökçek’in naaşı Talas’taki Halep Hoca Mezarlığı’nda defnedilmişti.