Kayseri, Tomarza’daki tarihi Ermeni Kilisesi kaderine terk edildi

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bulunan tarihi Ermeni Surp Boğos Bedros Kilisesi bakımsızlık yüzünden yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya.

Fotoğraflar: DHA

1837 yılında inşa edilen, bir dönem depo ve sinema salonu olarak kullanılan kilise aradan geçen zamanda restorasyon yapılmadığı için çatı kaplama taşlarında çatlak ve kırıklar oluştu. Sütun ve duvarlarının alt kısımlarının ise sıvaları döküldü. Çatı kısmı otla kaplanan kilisenin saçak silmelerinde de aşınma, kırılma ve çatlak oluştu.

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Kayseri Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nün girişimi ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile kilise için restorasyon ve dönüşüm projesi hazırlandı. Yapısal sorunları içeren öneri raporu hazırlandı; ancak yıkılma tehlikesi bulunan kiliseyle ilgili restorasyon çalışması başlatılmadı.

Kilisenin tarihi ve mimari yapısıyla önemli kültür mirası olduğunu belirten Tomarza Kültür Derneği’nin eski başkanı Hasan Gürbüz, ”İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinin konuya ilgi göstermesini bekliyoruz. Kitabesi kaybolan kilisenin restore edilerek, turizme kazandırılması en büyük arzumuz. Umarım kilise yok olmadan restore edilir” dedi.