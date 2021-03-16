Kayseri sağlık müdürü uyardı: Mantı buluşmasında 14 vaka çıktı, böyle nasıl mücadele edeceğiz?

Kayseri’de vaka sayılarındaki artış sonrası İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, filyasyon ekiplerinin karşılaştığı durumlardan örnek vererek uyardı: “Bir apartmanın bodrum katında kadınlar mantı sıkınca 14 pozitif vaka çıktı. Bir de dünürler bir araya gelip yemek yemişler. Oradan sekiz pozitif vaka çıktı.“

Fotoğraf: DHA (Temsili)

İlde son güncellemeye göre 100 bin nüfusta görülen Covid-19 vaka sayısı 97.72’den 142.95’e yükseldi.

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Müdür Benli, salgınla mücadelede filyasyon ekiplerinin yaşadığı zorluklara değinerek vatandaşlardan doğru bilgilendirme yapmasını istedi.

Test sonucu pozitif çıkanların temaslılarının isimlerini vermekten imtina ettiğini anlatan Benli, şu ifadeleri kullandı: “Ekiplerimiz vaka temaslısını almaya gidiyorlar ama hiç temaslı alamıyorlar. Ancak vaka mutant vaka çıkınca arkadaşlar tekrar evine gidiyorlar. Tekrar geçmişe dönük üç günlük kimlerle karşılaştığını aldıklarında 50’den fazla kişiyi temaslı olarak kaydediyorlar. Biz şu an bu temaslıları alamadığımız zaman virüsün yayılımına engel olamayız. Temaslı konusunda doğru bilgi verirsek çevremizi ve şehrimizi korumuş olacağız.”

Filyasyon ekiplerinin karşılaştığı ilginç olaylara değinen İl Sağlık Müdürü Benli şunları anlattı: “Filyasyon ekibimiz apartmanda bir daireye gittiklerinde yan dairede çok fazla ayakkabı olduğunu görmüşler. Kapıyı çaldıklarında gün yapıldığını, içeriden altı ailenin çıktığını görmüşler. Dün yine başka ekip arkadaşlarımız taziye evini görüyorlar. Taziye evine gittiklerinde aynı ortamda bulunan 110’dan fazla kişi saymışlar. Bunların dışında bir de apartmanın birinin bodrum katında kadınlar mantı sıkınca 14 pozitif vaka çıktı. Bir de dünürler bir araya gelmiş, yemek yemişler. Oradan sekiz pozitif vaka çıktı. Böyle olduğu zaman biz nasıl mücadele edeceğiz? Pandemi bitmedi, devam ediyor. Çevremizdeki insanları kaybetmemek için kesinlikle pandemi bilincini edinmemiz gerekiyor. Kapalı, yoğun ortamlardan uzak durmamız, doğru bilgi paylaşımı yapmamız gerekiyor.”