Kayseri mitinginin ‘hesabı şaştı’: Erdoğan hastalık, Gül ‘prensip’ gerekçesiyle gelmedi

Başbakan Binali Yıldırım’ın bugün Kayseri’de düzenlediği mitinge geleceği ilan edilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hasta olduğu gerekçesiyle katılmadı.

Memleketinde düzenlenen mitinge katılımı günlerdir merak konusu olan 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise daveti ‘prensip’ gereği geri çevirdi.

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan referanduma iki hafta kala Kayseri’de düzenlenecek mitinge Erdoğan, Yıldırım ve Gül’ün birlikte katılacağı ve üç ismin vereceği fotoğrafın parti içindeki ‘endişeleri’ gidereceği kulislerde konuşuluyordu.

Kayserili olan Gül’ün söz konusu mitinge katılımının tabanda olumlu bir etki yaratacağı öngörülürken, 11’nci cumhubaşkanı ‘siyasi programlara katılmama’ kararı nedeniyle daveti geri çevirdi.

Erdoğan’ın bugün Kayseri’de olacağı günler öncesinden duyurulurken, Ankara’da toplu açılış törenine katılan cumhurbaşkanı Kayseri’ye gelmedi.

‘İnanın çok hasta’

Kabinenin Kayserili üyesi bakan Mehmet Özhaseki, Erdoğan’ın katılmama gerekçesini şöyle anlattı: “Sayın cumhurbaşkanımızla dün Diyarbakır’daydık. İnanın çok hasta. Kayseri’ye gelmesi için ısrar edemedim. Allah ona şifalar versin.”

Miting meydanı, şehre geleceği açıklanan Erdoğan’ın afişleri ve pankartlarıyla donatılırken, alana gelen MHP’liler “Ülkücü kardeşlerimiz siz de aramıza hoş geldiniz” sözleriyle selamlandı.

Başbakan mitinge, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yle birlikte katıldı.