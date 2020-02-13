Kayseri-Kahramanmaraş yolu, çığ düşmesiyle kapandı: Kar altında kimse yok

Kayseri-Kahramanmaraş yolu Sarız ilçesi Bostanlı mevkiinde çığ düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapanırken, şans eseri kar altında kalan olmadı.

Fotoğraflar: DHA

Kayseri-Kahramanmaraş karayoluna akşam saat 20:00 sıralarında çığ düştü. Çığ altında kalanların olabileceği endişesiyle bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Sağlık ekipleri gönderildi. Yaklaşık 500 metrelik alana düşen çığ nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipler, detektör cihazları ile inceleme yaptı. Çığ altında kalan kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine karayolları ekipleri kapanan yolun bir bölümü açarak çalışmalarını sürdürdü. Geçişlerine izin verilmeyen araçlar ise güvenli bölgelere yönlendirildi.

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Bölgede yeni bir çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalar sabah yapılmak üzere sonlandırıldı. Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş yaptığı açıklamada şöyle dedi: “Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda 20:00 sularında yola çığ düştü. Çok şükür çığ altında kalanımız yok. Bölgede durum riskli olduğu için çalışmalar durduruldu. Yarın ses bombası ile patlatma yapılarak kapanan yol yeniden açılacak.”