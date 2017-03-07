‘Lahana aşkına hayır’: Longoz ormanına sanayi bölgesi yapımı durduruldu

Sakarya’nın lahanasıyla ünlü Kaynarca ilçesinde Acarlar Longozu’na yapılmak istenen organize sanayi bölgesi için ‘ÇED olumlu’ kararına karşı köylülerin açtığı iptal davasında mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Kaynarca köylülerinin mücadelesi, 2014 eylülünde Acarlar Longozu’na yapılmak istenen organize sanayi bölgesine ‘ÇED olumlu’ kararı alınmasıyla başlamıştı.

KOS’un haberine göre mahkeme ‘ÇED olumlu’ kararına karşı köylülerin açtığı iptal davasında yürütmeyi durdurma kararı verdi. 5 Mart’ta bölgede bulunan lahana tarlalarında basın açıklaması yapan Kaynarca köylüleri kazanımlarını kutlayarak “Mücadeleye devam!” dedi.

‘OSB’ye, topraklarımızın gaspına, Acarlar Longozu’nun yok oluşuna, doğamızın kirlenmesine lahana aşkına HAYIR’, ‘Kanserden ölmek istemiyoruz’ ve ‘Lahana sarması ye, öyle karar ver’ pankartlarıyla yürüyen köylüler, basın açıklamasında, ‘ÇED olumlu’ kararının bereketli tarım toprakları için ‘ölüm fermanı’ anlamına geldiğini söyledi.

Açıklamada verimli tarım topraklarına organize sanayi bölgesi yapılması halinde longozu kirleteceği, bölgenin Dilovası gibi çevre ve sağlık sorunlarıyla karşı karşıya geleceği de belirtildi: “Çünkü gördük ki bizim yılda üç defa ürün aldığımız, sulama yaptığımız topraklarımız, çorak, taşlık, verimsiz tarım dışı alan olarak gösterilmiş. Yaklaşık bin yıldır ekip biçtiğimiz, başata İstanbul olmak üzere ülkemizin bir çok kentine tarımsal ürün sağladığımız bu toprakların gerçek değerini ortaya koymak istedik.”

‘Kaybedeceğimizi söylüyorlardı’

“Topraklarımızı savunmakla uğraşırken birileri başaramayacağımızı, kaybedeceğimizi söylüyorlardı ama biz ata topraklarımızı savunmaktan vazgeçmedik” diyen köylüler, mahkeme kararıyla organize sanayi bölgesinin Acarlar Longozu ve havzasına geri dönülmez zararlar vereceğinin tescillendiği belirtildi.

Açıklama şöyle sonlandırıldı: “Biliyoruz ki bir takım çıkar çevreleri bizim hukuksal kazanımlarımızı engellemek için hukuka kirli siyaseti bulaştırıp, bağımsız yargıya müdahale etmeye yeltenmeye çalışacaklardır. Köylüleri, toprak ve doğa savunucularını bu günlerde daha uyanık olmaya davet ediyoruz.Topraklarımızın gaspına, çevremizin ve doğamızın kirletilmesine, Acarlar Longozu’nun yok edilmesine, Makinacılar OSB’ye HAYIR diyoruz!”