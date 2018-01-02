Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının ihalesi iptal edildi

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Kaynarca-Pendik-Tuzla metro hattının ihalesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından iptal edildi.

Metro ihalesini 1.6 milyar lira bedelle Alarko Holding bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun yüzde 50 pay sahibi olduğu ortak girişim kazanmış; sözleşme 14 Nisan’da imzalanmıştı.

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Konuya ilişkin Alarko Holding’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bağlı ortaklığımız Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ’nin yüzde 50 hisseye sahip olduğu ortak girişimin, 14 Nisan 2017 tarihinde imzalanan sözleşme ile “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metrosu İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri” projesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü’ne karşı taahhüt ettiği, sözleşme bedelinin (KDV hariç) 1.613.815.000 TL olduğu daha önce kamuya duyurulmuştu. İşveren idare tarafından faks yoluyla gönderilen yazıda, söz konusu ihalenin iptal edildiği tarafımıza bildirilmiştir.”