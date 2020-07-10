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Yaramazlara biraz batar!

Kaynaklar: Mavi Akım boru hattı mayıstan bu yana atıl, ne zaman açılacağı belirsiz

Bakım çalışmaları nedeniyle gaz akışı durdurulan ve mayıs ayı sonunda tekrar işlemeye başlaması planlanan Rusya ile Türkiye arasındaki Mavi Akım hattı atıl kalmaya devam ediyor.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’a bilgi veren ikisi Rus biri Türk üç kaynak, BOTAŞ’ın 13-29 Mayıs tarihleri arasında bakım yapacağını açıkladığını ancak hattın tekrar açılması için bir tarih belirlenmediğini ifade etti.

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Bir Rus kaynak, Türkiye ile Rusya arasındaki yeni doğalgaz boru hattına atıfta bulunarak “(Türk Akımı) fazla fazla yetecek ise iki hattı birden kullanmaya gerek olmaz” dedi.

Şu anda Türk Akımı hattının her biri yılda 15.75 milyar metreküp kapasiteli hattından sadece biri kullanılıyor.

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