‘Kaynaklar gereken yerlere harcanmıyor’: AB, Türkiye’ye verilen fonları askıya alabilir

Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’ye verdiği Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) fonlarını, kaynağın gerekli yerlere harcanmamasını gerekçe göstererek askıya almayı planladığı ortaya çıktı.

Habertürk’ten Bahar Bakır’ın haberine göre AB’nin Türkiye’ye bu yıl da dahil olmak üzere 2020 yılına kadar adalet, içişleri ve temel haklar, ulaştırma, çevre ve iklim, enerj, rekabetçilik ve yenilik, istihdam, insan kaynaklarının gelişimi ve sosyal poltikalar, tarım ve kırsal kalkınma, bölgesel ve sınır ötesi işbirliği alanlarındaki projelede kullanılması amacıyla 2.5 milyar avro vermesi planlanıyordu.

AB, daha önce de Türkiye’ye 2007-2013 yılları arasında 4 milyar 795 milyon avro katkı sağlamıştı.

Türkiye’yle Avrupa arasında yaşanan ‘referandum gerilimi’ ve tarafların sert söylemlere başvurmasının ardından AB’nin Türkiye’ye verilen IPA fonlarını askıya almayı gündemine aldığı belirtildi.

AB’nin bu konuyu gündeme almasının sebebinin de fonların gerekli yerler yerine farklı yerlere harcanması olduğu ifade edildi.

Son dönemde AB Türkiye’ye insan hakları ve ifade özgürlüğü konusunda sıkça eleştiri getirirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkilileri Avrupa’ya karşı hayli sert ifadeler kullanıyor.

‘Gerilimin yansıması’

Kaynaklar iddiaları reddederken, bunun ‘referandum gerilimi’nin yansıması olduğunu öne sürdü: “AB, Türkiye’deki projelere verilen fonların gerektiği gibi kullanılmadığını, farklı yerlere harcandığını iddia ediyor. Bu iddialar doğru değil. Şu anki gerilimin bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bu politik bir söylem. Şu an böyle bir adım yok. Zaten bunun askıya alınması için Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması gerekiyor. Böyle bir karar alınmış değil ama iki tarafın söyleminde de bu tür ifadeler yer alıyor.”

Türkiye, kültür ve sanatı teşvik etmek amacıyla kurulan Yaratıcı Avrupa Programı’ndan çekilmişti.