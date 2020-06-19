Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaynaklar: AB, J&J ilaç şirketinden ‘corona’ aşısı satın almaya yakın

Avrupa Komisyonu’nun, dev ilaç şirketi Johnson & Johnson’ın geliştirilme aşamasındaki Covid-19 aşısını ayırtmak ya da peşinen satın almak için yürüttüğün görüşmeleri ilerlettiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Bu hamle, AB’nin 27 devletinin, aşı üreticileriyle anlaşma yapması için 2 milyar avrodan (15.5 milyar TL) fazla bir acil durum fonu kullanma yetkisini verdiği komisyonun yapacağı ilk anlaşma olabilir.

Reklam

AB devletlerinden birinin üst düzey bir sağlık yetkilisi, komisyonun ABD ilaç şirketi Johnson & Johnson ile yapacağı anlaşmanın ‘eli kulağında‘ olduğunu açıkladı.

Aşı ironisi: Tedbirlerle azalan virüsün, deneklere bulaşmasını beklemek

ABD, Oxford’un umut vadeden ‘corona’ aşısından 300 milyon doz sipariş etti

ABD’li şirket insanlarda denenen ‘corona’ aşısının ilk sonuçları için ‘olumlu’ dedi

ABD’lilerin yarıdan fazlası, bulunması halinde ‘corona’ aşısına soğuk bakıyor

Oxford’un insan deneyleri süren aşısının ilk sonuçları haziran ortasında alınacak

Hindistan, Oxford’un deney aşamasındaki ‘corona’ aşısında seri üretime başlıyor

Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşı insan üzerinde denenmeye başlıyor

Virüsün kalıcı olma ihtimali: ‘Corona’ aşısı geliştirmek mümkün olmayabilir mi?

Covid-19 aşısı bulma yarışına beklenmedik ortak: Tütün şirketleri

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...