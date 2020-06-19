Kaynaklar: AB, J&J ilaç şirketinden ‘corona’ aşısı satın almaya yakın

Avrupa Komisyonu’nun, dev ilaç şirketi Johnson & Johnson’ın geliştirilme aşamasındaki Covid-19 aşısını ayırtmak ya da peşinen satın almak için yürüttüğün görüşmeleri ilerlettiği bildirildi.
Bu hamle, AB’nin 27 devletinin, aşı üreticileriyle anlaşma yapması için 2 milyar avrodan (15.5 milyar TL) fazla bir acil durum fonu kullanma yetkisini verdiği komisyonun yapacağı ilk anlaşma olabilir.
AB devletlerinden birinin üst düzey bir sağlık yetkilisi, komisyonun ABD ilaç şirketi Johnson & Johnson ile yapacağı anlaşmanın ‘eli kulağında‘ olduğunu açıkladı.