Kaynak’a göre İran ‘yanlış anladı’: 3 milyon mültecinin gelmesini engelledik dedim

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İran’ın ‘tuhaf’ ve ‘alakasız’ diye nitelediği “İran’dan Türkiye’ye 3 milyon mülteci gelebilir” yönündeki sözlerinin İran’a yanlış tercüme edildiğini söyledi.

Kaynak, “Aldığımız bilgilere göre İran’da 3 milyon mülteci var, Türkiye’ye hareketlenme içinde. Türkiye’ye gelmeye çalışıyor. Daha çok Afgan mülteciler. Sadece 2016’da Iğdır ve Ağrı’da izinsiz geçiş yapan 30 bin kişi girdi ve işlem yapıldı” demişti.

İran dışişleri, Kaynak’ın sözleri ‘alakasız ve tuhaf’ diye yorumlamış, insani meselelerin siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurgulamıştı: “İran, 30 seneye aşkın bir süredir komşu ülkelerden gelen milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapıyor. Türkiye, İran’ın bunca sene bu insani meseleyi hiçbir zaman siyasi ve özel hedefler doğrultusunda suistimal etmediğini ve herhangi bir ülkeye karşı kullanmadığını İran’dan öğrenmeli.”

İran’dan gelen tepki üzerine bugün yeni bir açıklama yapan Kaynak sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti: “İran’a yanlış tercüme yapıldığını düşünüyorum. Sözlerim bağlamından koparıldı. Ben İran’dan 3 milyon mülteci gelecek demedim, orada böyle bir potansiyel olduğunu bunun bizim tarafımızdan başarıyla engellendiğini belirttim.”