Kaynak, Suriyelilere hoşgörüye çağırdı: Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, son dönemde Suriyeli mültecilere yönelik artan saldırılarla ilgili, “Hoşgörüyü elden bırakmayalım. Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok” dedi.

Son olarak Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde, ‘sosyal medyada bir mültecinin beş yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği’ söylentisi üzerine halk mültecilere saldırmış ve bir kişi yaralanmıştı.

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Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Başbakan Yardımcısı Kaynak şunları söyledi: “Son zamanlarda Suriyelilere karşı bir toplumsal tepki oluşmaya başladığını görüyoruz. Toplumumuzun hassasiyetini anlıyoruz. Hiç kimsenin bizim örfümüze, geleneğimize ve yasalarımıza aykırı bir faaliyette bulunması asla kabul edilemez. Çağrım şudur: Bu insanların geçici süre Türkiye’de olduklarını ve Türkiye’nin geleneklerine uygun olarak ev sahipliği ve büyük fedakarlıklar yaptığını unutmamalıyız.”

Kaynak, Suriyeli mülteciler içinde suç işleyenlerin olduğunu, ancak Suriyelilerin suç oranının Türk vatandaşlarından daha düşük olduğunu ve Suriye’de güvenli bölgeler oluştukça mültecilerin ülkelerine döneceklerini söyledi.

‘İnsanları görmezlikten gelemeyiz’

Başbakan Yardımcısı şöyle devam etti: “Türkiye üç milyon insanı beşeri sermaye olarak da görmelidir. Üç milyon insan içinde yüksek tahsilliler, uzmanlar var. Şu anda Kahramanmaraş’ta, Adana’da, Osmaniye’de, Gaziantep’te hatta Ankara’da Ostim’de, birçok ilde eğer Suriyeliler olmazsa düz işçilik yapan yok. Fabrikalarımız durur.”

‘Bizim askerimiz gidip orada şehit oluyor. Bunlar burada vakit geçiriyorlar’ sözünü duyduklarını belirten Kaynak bunla ilgili şöyle konuştu: “Doğrudur ancak yeterli değil. 20 ile 45 yaş arasında herkes savaşabilir ama hiçbiri savaşçı değildir. Savaşçı olabilmesi için eğitilmeleri, donatılmaları lazım. Bunu Türkiye’nin tek başına yapması doğru da değil, mümkün de değil. Türkiye bu işe sadece insani bakmaktadır. Türkiye’de bir milyon 200 bin civarında yardıma muhtaç Suriyeli kadın var. İnsanları görmezlikten gelemeyiz.”

Mültecilerin geçici bir süre için Türkiye’de olduklarını belirten Başbakan Yardımcısı, “Bu meselede halkımız kendiliğinden bir tepki ortaya koymamalıdır. Hoşgörüyü elden bırakmayalım. Türkiye topraklarında hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü olamaz. Vatandaşlarımız suç işlendiği hususunda bir kanaate sahip olursa onu kolluk güçlerimize bildirmeliler ve yargılanmalarının önünü açmalılar” diye konuştu.

Kaynak, Yenimahalle’de yaşanan olayların provoke edilen kötü niyetli girişimler olduğunu söyledi.