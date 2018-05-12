Kaynak hükümet: Türkiye’de dört binadan biri depreme dayanaksız

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, “Binalarımızın yüzde 25’i depreme dayanıklı değil” dedi.

CNN Türk’e konuşan Akdağ şunları söyledi: “Belli araştırmalar sonucu yapılan bir tahmin, Türkiye’de binalarımızın yüzde 25’i depreme dayanıklı değil. Çok büyük bir oran.”

Reklam

Söz konusu oranın Japonya’da yüzde 8 olduğuna dikkat çeken başbakan yardımcısı, “Türkiye’de bu oran bazı illerde yüzde 25’in de muhtemelen üstünde” dedi.

Eski sağlık bakanının diğer mesajları şöyle:

Reklam

Aşı: Aşı önemli bir konu. Aşıyla önlenebilir hastalıklarla binlerce, on binlerce çocuğun hayatı kurtuluyor. Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimine aldığı aşılardan hiçbir aile endişe etmemeli ve mutlaka çocuklarını aşılatmalıdır.

Sigara: Yüzde 32’ler civarında olan sigara içme oranı 2008’lerde, dört yıl içinde e yüzde 27’ye geriledi. Sonraki dört yıl içerisinde de yüzde 31’e çıktı yeniden. Bu yüzde 31’e çıkışta incelediğimiz zaman şunu görüyoruz: Daha ziyade kadınlarda ve gençlerde sigara içme oranlarının artışı bu oranları yükseltti. Kapalı alanlarda sigara içiminin önüne geçmek için geliştirilen ‘Yeşil Dedektör’ adlı cep telefonu uygulaması sayesinde kapalı alandaki ihlaller telefon açmadan ilgililere bildirilebiliyor.