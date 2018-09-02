Kaynağı belirsiz: Şam’daki hava üssünde patlama

Suriye’nin başkenti Şam yakınlarındaki Mezze hava üssündeki mühimmat deposunda dün patlamalar yaşandı. Patlamaların İsrail ordusu tarafından yapılan saldırılardan mı yoksa elektrik arızasından mı kaynaklandığı belirsizliğini koruyor.

Fransız Le Figaro gazetesi, merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği iddiasını aktardı.

Reklam

SOHR’un iddiasına göre İsrail’in hava saldırısı sonrası iki kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Yerel kaynaklara göreyse karadan karaya füze sistemiyle yapılan saldırda 70 Suriyeli ve İranlı asker öldürüldü.

İsrail merkezli Times of Israel gazetesinin haberine göreyse, saldırılar İsrail uçakları tarafından düzenlendi.

Reklam

​Suriye hükümetine yakın kaynaklar ise İsrail’in hava saldırısı iddiasını yalanlayarak, patlamaların füze saldırısından kaynaklandığını ileri sürdü.

Söz konusu iddiaya göre hava üssünün İsrail hava kuvvetlerince vurulmadığını ancak bölgeye yönelik füze saldırısı nedeniyle hava üssünde bulunan mühimmat depolarında patlamalar yaşandığını belirtildi.

SANA: Saldırı yok

Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA’dan ise başka bir iddia geldi. Askeri kaynakların SANA’ya aktardıklarına göre, patlamalar havaalanı yakınlarında bir cephane deposundaki elektrik decresinin kısa devre yapmasından kaynaklandı. SANA ölü ya da yaralı sayısı paylaşmadı.

Mezze hava üssünde yaşanan patlama, Suriye güçlerinin, cihatçıların son kalesi olan İdlib’e operasyon hazırlıkları yaptığı bir sırada geldi. ABD, Suriye’nin kimyasal silah kullanması halinde, Şam yönetimini geçmişte örneği görülmemiş bir biçimde vuracağını açıklamıştı. Şam yönetimi ise ABD ve müttefiklerinin kimyasal saldırı mizanseni düzenleterek askeri müdahaleye bahane yaratmaya çalışacağı suçlamasında bulunmuştu.