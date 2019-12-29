Kaymakamlıktan muhtarlara Kanal İstanbul telefonu: Yol göstermeyin

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesindeki bazı muhtarların kaymakamlık tarafından aranarak, Kanal İstanbul projesine karşı çıkmak isteyen vatandaşlara yol gösterilmemesi yönünde telkinde bulunulduğu iddia edildi.

Fotoğraf: DHA

İktidarla muhalefet arasında tartışmaya neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsteseniz de istemeseniz de yapılacak” derken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘kente ihanet’ olarak nitelediği projeye neden karşı olduğunu 15 maddede anlatmıştı.

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Projeyle ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın komisyonunda 23 Aralık’ta kabul edilip 10 gün süreyle halkın görüşüne açılmıştı.

Evrensel’den Meltem Akyol’un haberine göre planlanan kanal güzergahında bulunan Büyükçekmece ilçesindeki muhtarlar telefonla aranarak, kendilerine projeyle ilgili “Konuşmayın, dilekçe vermeyin, açıklamada bulunmayın, yol göstermeyin” dendi.

Bir muhtar, “Kaymakamlık tarafından bir görevli, valilik direktifi ile aradığını söyledi. ‘Basında ve sosyal medyada Kanal İstanbul’la ilgili bir şey paylaşmayın’ dedi. İki muhtar arkadaşı daha aradım, ‘Evet bizi de aradılar’ dediler” diye konuştu.

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Arandığını söyleyen başka bir muhtarsa şöyle konuştu: “’Bu konuda konuşmayın, açıklamada bulunmayın, yazı yamayın’ dediler. ‘İnsanlara yol göstermeyin’ dediler. Bu memlekette neyin nereye gideceği belli değil, ben başıma bir iş almak istemiyorum, kimseye yem olmak istemiyorum, görevimi yerine getiren bir muhtarım, görevimi yapmak istiyorum.”

Başka bir muhtarsa şöyle konuştu: “Aradılar ve bize, ‘Kanal İstanbul hakkında herhangi bir yazı yazmayın’ dediler. ‘Hiçbir şekilde yazı yazmayın, Çevre Bakanlığı’na dilekçe vermeyin’ dediler.”