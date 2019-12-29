Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaymakamlıktan Kanal İstanbul açıklaması: Muhtarları bilgilendirdik, uyarı yok

Büyükçekmece kaymakamlığı, ilçedeki bazı muhtarların aranarak, Kanal İstanbul projesine karşı çıkmak isteyen vatandaşlara yol gösterilmemesi yönünde telkinde bulunulduğu iddialarını reddederek, muhtarların ilgili mevzuat uyarınca bilgilendirildiğini kaydetti.

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun 23 Aralık’ta vatandaşın görüş ve önerilerine açıldığı hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

Reklam

“Vatandaşımız bu kapsamdaki görüş, öneri ve taleplerini İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne, Dilekçe Kanunu’nda belirlenen usul ve esaslara göre iletebilmektedir. Dilekçe Kanunu’na göre şikayet, görüş ve öneriler, şahsen veya kanuni temsilci aracılığıyla, yetkili makamlara ve yazılı başvuru yoluyla yapılmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımız taleplerini içeren yazılı başvurularını sadece İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapabilmektedirler. Ancak ilçemizdeki bazı mahalle muhtarlarının, ‘vatandaşlarımızın yukarıda açıklanan kapsamdaki görüş, öneri ve taleplerini içeren dilekçeleri doğrudan muhtarlıklarına verebileceklerini, kendilerinin bu dilekçeleri toplu olarak İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne ileteceklerini’ ifade ederek, mahalle sakinlerini yönlendirmeye çalıştıkları yönünde kaymakamlığımıza yoğun şikayetler ulaşmıştır. Yukarıda açıklandığı üzere, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’na ilişkin vatandaşlarımızın görüş, öneri ve talepleri doğrudan İstanbul İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılabilmektedir.”

Muhtarlıkların bu kapsamda ‘dilekçe kabul etmek ve toplu dilekçe sunmak’ gibi herhangi bir görevi bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Vatandaşlarımızın konuya ilişkin görüş, öneri ve taleplerinin sağlıklı bir şekilde yetkili kuruma ulaşması, başvuru sahipleri açısından oluşabilecek hak kayıplarının önlenmesi ve vatandaşlarımız arasında muhtemel bir huzursuzluğa neden olunmaması için, muhtarlarımız ilgili mevzuat uyarınca bilgilendirilmiştir. Gerçek dışı açıklama ve haberlerde iddia edildiği gibi kaymakamlığımızca muhtarlarımızın veya hiçbir vatandaşımızın kendi düşüncesini ifade etmesi, bu doğrultuda hareket etmesini engelleyecek herhangi bir talimat ve uyarı söz konusu olmamıştır.”

Kaymakamlıktan muhtarlara Kanal İstanbul telefonu: Yol göstermeyin

Erdoğan: İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul yapılacak

Akşener, Kanal İstanbul’a itiraz dilekçesi verdi

Kurum: Kanal İstanbul’un ÇED raporunu İBB temsilcisi de imzaladı

‘Kanal İstanbul’ markası bakın kime ait çıktı?

İmamoğlu’na Kanal İstanbul’la ilgili naçizane birkaç öneri

TMMOB ve İstanbul Gönüllüleri Kanal İstanbul’a itiraz etmenin yolunu gösterdi

İmamoğlu, Kanal İstanbul’a neden karşı olduğunu 15 maddede anlattı

Bakandan İmamoğlu’na Kanal İstanbul yanıtı: Protokolden tek taraflı çekilemez

İmamoğlu, Kanal İstanbul’a ÇED onayı sonrası, iki bakanlıkla protokolü iptal etti

Kanal İstanbul ÇED raporu komisyondan geçti: 10 gün süreyle halka açıldı

Katar emirinin şirketi Kanal İstanbul güzergahında 44 dönüm arazi almış

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Birileri sükse yapsın diye İstanbul’a ihanet etmeyeceğiz

İmamoğlu’ndan Kanal İstanbul çıkışı: Hafriyatla ada yapıp villa konduracaklarmış

İmamoğlu’ndan bakana Kanal İstanbul yanıtı: Halk 23 Haziran’da iptal etti

İmamoğlu’ndan ‘Kanal İstanbul’a: Rant uğruna şehri bitirecek felaket projesi

DHMİ’nin olumsuz Kanal İstanbul görüşü bir haftada değişmiş

İmamoğlu ‘Öncelik değil’ demişti: Hükümet Kanal İstanbul’da geri adım atmıyor

Ulaştırma Bakanı Turhan: Kanal İstanbul’un proje işleri tamamlandı

CHP’li İmamoğlu’na göre şehrin önceliği Kanal İstanbul değil metro

Kanal İstanbul’daki yeni şehir için protokol imzalandı: Araziler TOKİ’ye

Kanal İstanbul’dan geri adım yok: 10 milyar dolarlık projeye devam

‘Kanal İstanbul’ adım adım: Kanal genişliği düşürüldü, hafriyat ‘millet bahçesi’ne

Erdoğan ‘Kanal İstanbul’u savundu: Panama’yı Panama yapan Panama Kanalı

Ulaştırma bakanı ‘havadan baktı’: Kanal İstanbul dünyadaki mağdurların projesi

‘Kanal İstanbul’ raporu: Çılgın proje değil, geri dönüşü olmayan bir yıkım

Bu ne acele: Kanal İstanbul güzergahındaki 33 proje şimdiden çizildi

‘Kanal İstanbul’ için uzman uyarısı: İstanbul, lodos estiğinde çürük yumurta kokacak

‘Çılgın proje’ Kanal İstanbul’un rotası: Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru

‘Kanal İstanbul’ hazır: İhale süreci başladı, sondaj çalışması için ilk kazma vuruldu

Güzergah artık kesin: ‘Kanal İstanbul’ Küçükçekmece Gölü’nden denize kavuşacak

Erdoğan’ın ‘çılgın proje’si: Kanal İstanbul’un temeli en geç 2018’in başında atılacak

‘Çılgın proje’ için ilk adım: Kanal İstanbul’un etüt proje sözleşmesi imzalandı

‘Çılgın proje’ye finansman çözümü: Kanal İstanbul hafriyatıyla üç ada kurulacak

Böyle buyurdu Erdoğan: Kim ne derse desin; Kanal İstanbul’u yapacağız

Kanal İstanbul’a torba yasayla isim verildi: Su yolu

‘Çılgın proje’ Kanal İstanbul yeniden gündemde: Bu yıl ihale yapılacak

Malumun ilamı Anadolu Ajansı’ndan: Mega projeler ivme kazanacak, Kanal İstanbul yolda

SON HABERLER

Asgari ücreti değerlendiren HAK-İŞ Başkanı: Bir jest göremiyorum

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, önceki gün 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretle ilgili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Jestimizi yaparız” açıklamasında atıfta bulunarak yöneltilen, “Sizce işverene mi işçiye mi jest yapıldı” sorusuna, “Açıkçası ben burada bir jest göremiyorum” yanıtını verdi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...