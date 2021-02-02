Kaymakamlıktan öğrencilerin toplanacağını duyurduğu Kadıköy’e eylem yasağı

Kadıköy Kaymakamlığı, öğrencilerin ‘kayyım rektör’ protestosu için toplanacağını duyurduğu ilçedeki tüm kapalı ve açık alanlarda her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşünün yedi gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Farklı okullardan gelen öğrenciler Boğaziçi ile dayanışma amaçlı daha önce de Kadıköy’de toplanmıştı. Fotoğraf: Twitter

Boğaziçi Dayanışması, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Boğaziçi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu’yu ve dün polisin oturma eylemi yapan öğrencilere müdahale edip 159 kişiyi gözaltına almasını protesto etme amaçlı bugün saat 18:00’de Kadıköy Rıhtımı’nda buluşulacağını duyurmuştu.

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Kaymakamlığın yazılı açıklamasında bu duyuru hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı: “Bahse konu ilçemizde yapılmak istenilen toplanmaların, toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/Ç Maddesine istinaden Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklanmıştır.”

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP’den adaylığa soyunmuş Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu rektör atanmıştı. Atama, öğrenciler, öğretim üyeleri ve mezunların tepkisini çekmiş, ‘kayyım rektör’ eleştirileri yükselmişti. Protesto ve eleştiriler yaklaşık bir aydır devam ediyor.

Bu protestolar kapsamındaki açık hava sergisinde Kabe figürü etrafına LGTBİ+ bayrakları çizilmiş görsele ilişkin soruşturmada gözaltına alınan beş kişiden ikisi 30 Ocak’ta tutklanmıştı.

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Bunun üzerine, Boğaziçi Dayanışması, 1 Şubat saat 17:00’de Güney Kapı önünde toplanma çağrısı yapmıştı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, ‘kayyım rektör’ protestosu için dün bir kez daha okullarında buluştu. Polis ablukası devam ederken öğrenciler, rektörlük önünde Melih Bulu’yu dışarıya çağırmak için toplandı.

Öğrenciler rektörlük binası önünde oturma eylemi düzenlerken, polis yerleşkeye girdi, 159 kişi gözaltına alındı.

Valilik 159 kişiden 98’inin serbest bırakıldığını duyurdu.