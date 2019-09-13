Kaymakamlık sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 165 gözaltı kararı

2012 yılındaki kaymakamlık sınavı sorularının ‘FETÖ’ üyelerince sızdırılması soruşturması kapsamında 45 ilde 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 165 kişiden 83’ü gözaltına alındı.
Yaramazlara biraz batar!
2012 yılındaki kaymakamlık sınavı sorularının ‘FETÖ’ üyelerince sızdırılması soruşturması kapsamında 45 ilde 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 165 kişiden 83’ü gözaltına alındı.
Devrimci Hayrettin Eren; 12 Eylül darbesinden sonra, 21 Kasım 1980’de gözaltına alındı ve ‘kayboldu’. 39 yıl bir mezarı bile olmayan oğlunun acısıyla yaşayan annesi Elmas Eren üç hafta önce hayatını kaybetti. Eren’i ve yaşananları gazeteci kardeşi Faruk Eren anlattı.
Haftanın kültür sanat etkinliklerini derledik.
Ya ‘diktatör’ demeyeceksiniz ya da her çağırdığında davetlerine koşa koşa gitmeyeceksiniz.
Çok sayıda altyapı ve üstyapı projesini üstlenen Nas İnşaat A.Ş. hakkında haciz kararı alındı. Bir beton firması, alacağını tahsil edemeyince, bugün şirketin merkezinde haciz işlemi yaptı. İBB ve KİPTAŞ başta olmak üzere belediyelere geniş ölçekli işler yapan şirketin sahibi Esat Ulu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yakın bir isim olarak biliniyor.
Bu hafta vizyona giren filmlerden seçtik.