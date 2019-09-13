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Yaramazlara biraz batar!

Kaymakamlık sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 165 gözaltı kararı

2012 yılındaki kaymakamlık sınavı sorularının ‘FETÖ’ üyelerince sızdırılması soruşturması kapsamında 45 ilde 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 165 kişiden 83’ü gözaltına alındı.

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