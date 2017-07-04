Kaymakamın ‘oyuncak bebek’le ödüllendirdiği güreşçiden ‘geri vites’: ‘Yazıklar olsun’ demişti, özür diledi 

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Sincan Kaymakamlığının branşında başarılı sporcular için düzenlediği törende ‘oyuncak bebek’ hediye edilmesine “Yazıklar olsun” diyerek tepki gösteren milli güreşçi Mehmet Emin Uzunosmanoğlu​, geri adım attı.

‘Şoktayım, yazıklar olsun’

Uzunosmanoğlu, sosyal medya hesabından oyuncak bebekli fotoğrafıyla birlikte paylaştığı ilk mesajda şunları söylemişti: “Söyleyeceğim şeyler şaka değil yalan değil tamamen bugün yaşanılmış bir olaydır daha doğrusu alaydır. Poşetten ne çıksa beğenirsiniz? Bildiğiniz oyuncak bebek çıktı. Ben hala şoktayım hala inanamıyorum. Türkiye şampiyonu milli güreşçi sıfatıyla gittiğim kaymakamlığın yanına oyuncak bebekle ödüllendirildim. Ata sporumuz güreşe verilen değerin bu olması beni çok ama çok üzdü. Vatanım uğruna yaptıklarımdan kesinlikle pişman değilim. Karşılığı olarak bu davranışı sergileyenlere yazıklar olsun demekten ve bu şekilde tepkimi vermekten başka elimden gelen bir şey yok.”

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‘Özür dilerim, lütfen yorum yapmayın’

Olayın sosyal medyada yankı bulmasının ardından geri adım atan ve bu kez de bir ‘özür mesajı’ paylaşan milli güreşçi, takipçilerinden konu hakkında yorum yapmamalarını rica etti: “Tüm kamuoyundan özür diliyorum sonucun buralara kadar varacağını bilmiyordum. Sincan Kaymakamlığımız tarafından başarılı sporculara hediye olarak 1 adet saat 3 adet kitap ve kardeşlerimize oynaması için verilmek üzere oyuncak hediye edilmiştir. Ben maksatsız bir şekilde sadece oyuncağın fotoğrafını çekerek facebook’a koyduğum için tüm kamuoyundan özür dilerim. Özellikle bir önceki haberi paylaşan arkadaşların bu haberi de paylaşmalarını rica ediyorum. Üzgünüm lütfen yorum yapmayın.”