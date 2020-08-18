Kaymakamdan tebdili kıyafet ‘corona’ denetimi

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinin kaymakamı Yasin Şahin, tebdili kıyafet halkın arasına karışarak Covid-19 denetimi yaptı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre eksiklikleri, kurallara uyulup uyulmadığını tespit etmek isteyen Şahin, tebdili kıyafetle ilçe merkezinde gezdi.

Reklam

Tanınmamak için şapka ve gözlük takan Şahin, denetim sırasında bankta oturanlarla sohbet etti. Bu sırada esnafın ve vatandaşların tedbirlere uyup uymadığını da kontrol etti.

Şahin, denetimlerini, Kazımkarabekir Entegre Devlet Hastanesi, İclal Karabekir Anaokulu ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde sürdürdü.

Hastanede, hasta süsü vererek dolaşan Şahin, çalışanları ve işleyişi takip etti.

Reklam

Şahin, tedbirlere uymadığını tespit ettiği iki memur ve iki vatandaşa cezai işlem uygulanması talimatını verdi.