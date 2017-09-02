Kaymakama ‘bostan korkuluğu’ diyen çiftçiye ceza yok: Eleştiri olarak kabul edilmeli

Yargıtay, dönemin Diyarbakır Dicle Kaymakamı Çağlayan Kaya’nın, kendisi hakkında ‘Bostana korkuluk olsa kargalar ile ilgilenmez’ diye yazdığı gerekçesiyle beş bin lira tazminat davası açtığı çiftçi Hüseyin Köktaş’ın sözlerinin, eleştiri olarak kabul edilmesine hükmetti.

50 bin liralık harcama yaptı

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Yokuşlu Köyünde organik tarım çiftliği kurmaya çalışan 43 yaşındaki Hüseyin Köktaş, çiftlikte kullanılacak yenilenebilir enerji için dönemin Dicle Kaymakamı Çağlayan Kaya’dan destek istedi.

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Kaymakamdan destek sözü alan Köktaş, çiftlik için 50 bin liralık harcama yaptı ancak iddiasına göre, birçok kez randevu istediği Kaya’ya bir daha ulaşamadı.

Kaymakam ise Köktaş’la birçok kez görüştüğünü öne sürdü.

Blogunda Kaya hakkında bir yazı kaleme alan Köktaş, yazıda Kaya için “Bostana korkuluk olsa kargalar ile ilgilenmez” ifadesini kullandı.

‘Saldırı değil eleştiri’

Çevresindeki kişiler tarafından haberdar edilen kaymakam, kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle Köktaş hakkında hem ceza hem de beş bin liralık tazminat davası açtı.

Köktaş’ın ceza davasından beraatine karar verilirken, tazminat davasının görüldüğü mahkeme ise 4 Haziran 2014 tarihinde verdiği kararda, Kaya’nın kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle Köktaş’ı avukatlık masraflarıyla birlikte üç bin 609 lira tazminat ödemeye mahkum etti.

Köktaş bu kararı temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan yargıtay mahkemesi, “Bostana korkuluk olsa kargalar ile ilgilenmez” ifadesinin kişilik haklarına saldırı değil eleştiri olduğunu kaydederek, Köktaş’ın tazminat ödemesine gerek olmadığına hükmetti.