Kayıp üniversitelinin cesedi Belgrad Ormanı’nda bulundu

İstanbul’da altı gündür aranan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman’ın cesedi bulundu.

Duman, 22 Mart’ta üniversite yerleşkesinden çıktıktan sonra Kilyos otobüsüne bindi. Altı gündür kayıp olan Duman için bu sabah saatlerinde Belgrad Ormanı’nda çalışma başlatıldı.

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Çalışmalara AFAD ve AKUT da katıldı. Aramalar soncunda gencin İstanbulkart’ıyla kullandığı kullandığı tuvaletin 2.4 kilometre yakınında cesedi bulundu.

Jandarma ve soruşturma savcısı, olay yerinde inceleme yaptı. İlk incelemede, gencin alkol almış olabileceği değerlendirilirken, ceset üzerinde herhangi bir darp ya da delici-kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

Gencin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsiden sonra anlaşılabileceği belirtildi.